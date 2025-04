Silvija zatečena Hrvojevim riječima: 'Malo me pogodilo'

Silvija je komentirala da svatko tko dođe u sociološki eksperiment 'Brak na prvu' želi medijsku eksponiranost. Također, istaknula je da kandidati ne znaju kakvu će osobu dobiti, no nadaju se da će to biti netko dobar. "Svi se nadamo", rekla je sa smiješkom.

"Ja sam smatrala da smo taj šoping tako dobro obavili, a on je to tako rekao. Nije to on mislio da je nešto loše sa mnom, ali svejedno kad sam ja to čula, imaš osjećaj da to ima veze sa mnom", komentirala je Silvija.

Hrvoje je rekao da ako se nešto kaže u zezanciji ili afektu, uvijek je polovično istina. "Malo me je pogodilo", priznala je Silvija.

