Simon ganuo Jeannette do suza: 'On je dar od Boga, anđeo koji je došao u moj život'

U posjet parovima u 'Braku na prvu' stigli su Dinko Pleša, psiholog i edukant psihoterapije, te Izabela, kroatistica i edukantica psihoterapije kako bi pomogli parovima da raščiste sve nejasnoće u svojim odnosima, a kasnije su Simon, Darko i Igor pripremili iznenađenja za svoje partnerice jer je počeo finalni ciklus u sociološkom eksperimentu pa su na redu posljednji spojevi parova. Prvi zadatak bio je da kandidati predstave svog partnera i svi su toliko lijepo pričali o njima da su stručnjaci kroz smijeh rekli kako im to sve zvuči kao prva faza zaljubljenosti, kada pričate o svom partneru samo lijepe stvari. Ja jako dobro znam tko su Irma i Franjo i te farse mogu okačiti mačku o rep", rekla je Kristina, a svi su se uskomešali kad su im stručnjaci rekli kako žele da partneri dođu pred njih i kažu jedno o drugome koliko su se dobro upoznali i koji su njihovi najveći nedostaci.

icon-expand Silvija i Hrvoje, Brak na prvu FOTO: RTL

Hrvoje je otkrio da je Silvijin najveći nedostatak to što je previše entuzijastična dok ona smatra da on previše prigovara oko nekih stvari koje nemaju smisla, ne shvaća je, ona ne razumije njegove fore, a on se postavlja nadmoćno nad njom. "Stalno se vrti u krug. Dali smo Silviji potporu, što je zaslužila, ali kad je netko u nekakvom unutarnjem strahu, nije iskreno prema sebi i prema drugima. Mogu samo reći, nažalost", komentirao je Simon. Stručnjaci su željeli spojiti i bivše partnere pa su prvo pozvali Franju i Kristinu, što se nije svidjelo Marku koji smatra da je ta rana još svježa i da se Franjo nije nikome ispričao. Kristina nije željela ništa komentirati i rekla je: "O njemu nemam što razgovarati, on je dno dna za mene." Franjo je dodao da ne želi komunicirati s njom i biti u njezinoj blizini, a Kristina da je to uvijek tako kada si s 'djecom' u vezi. "Ja sam bila mama u toj vezi", dodala je.

icon-expand Kristina, Brak na prvu FOTO: RTL

Franjo je nastavio pričati da ga je povrijedilo to što je govorila da je zaljubljena u njega, a ona je otkrila da joj nikada nije bilo stalo do njega, a kamoli da je bila zaljubljena te da mu je jedino davala podršku i povjerenje. Franjo je dodao da je bila neiskrena jer se pretvarala da ne želi biti s Markom, nego ostati s njim. "Ja znam jako dobro tko sam ja i znam jako dobro tko je on, a on to još ne zna tako da - sretno mu bilo", rekla je Tina i zaključila: "Ne da nije muškarac, nego je dječarac od 12 godina."

icon-expand Sa stručnjacima, Brak na prvu FOTO: RTL

Stručnjaci su im zahvalili, dali određene zadatke, parovi su bili zadovoljni radionicom i počeli se pripremati za posljednje spojeve. Igor je prvo lakirao nokte Doris, naručio joj je tamburaše pod prozor i odveo je u Muzej smijeha, gdje ih je dočekao Mislav Pajdaković iz druge sezone 'Braka na prvu', zaručnik Andree Golubić koja je vlasnica muzeja i s kojom se upoznao u showu i otad su skupa! Kasnije su uživali u večeri i čitali jedno drugome pisma, sažetak svega što su doživjeli tijekom ovog eksperimenta. Njezino je pismo bilo prijateljskog tona dok je Igor u svome još jednom naglasio kako je on preuzimao inicijativu te da više neće biti tako. "Rekao je da neće više preuzimati inicijativu pa ju je opet preuzeo tako da mu priča ne pije vodu", dodala je Doris, a i on se složio s tim. "Imam muža nema ga država!" zaključila je Doris i poklonila mu cvijet.

icon-expand poklon za Simona, Brak na prvu FOTO: RTL

Darko je Bojanu razveselio odlaskom u wellness, no ona i dalje ističe kako on nije njezin tip. Možda da je malo viši, ali nema onog najbitnijeg - te iskrice i što da ja radim?" iskreno je rekla i dodala da je njezin partner pravi kavalir, pažljiv i divan dečko. Kasnije su otišli igrati pikado, a onda na romantičnu večeru, kada su si postavljali intimna pitanja koja su im dali stručnjaci i dobro se zabavljali.

icon-expand Ples, Brak na prvu FOTO: RTL

Simon je ostavio pismo Jennette i najavio joj iznenađenje, a kad je došla na dogovoreno mjesto, dao joj je knjigu posvećenu njoj i njihovu prijateljstvu! "Pa tko kome napiše knjigu?!" bila je oduševljena Jeannete koju je to toliko ganulo da se rasplakala. Simon je pripremao večeru, a Jeannette je listala knjigu, smijala se i plakala od sreće gledajući što sve piše. Poljubila ga je u obraz, zagrlila i priznala da je nemoguće opisati kako se trenutačno osjeća. Simon joj je pripremio prave morske delicije kojima joj je želio dočarati jedan dio creskog ugođaja, a Jeannette je istinski uživala u svemu te zahvalila Bogu što se prijavila u 'Brak na prvu' - otkrila mu je kako je od stručnjaka tražila izvanzemaljca koji se spustio na zemlju zbog nje, a dobila njega, anđela.

icon-expand s Mislavom, Brak na prvu FOTO: RTL