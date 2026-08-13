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Brak na prvu

Sjećate li Marka i Mure Klare iz 'Braka na prvu'? Proslavili su drugu godišnjicu braka i postali roditelju prekrasnom sinu

Mura Klara i Marko, koji su se upoznali u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', uživaju u svojoj ljubavi

RTL.hr
13.08.2026 13:00

Jedan od najomiljenijih parova proizašlih iz RTL-ovog sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', Mura Klara i Marko Ferković, na Instagram su profilu podijelili niz zajedničkih fotografija.

Inače, u ožujku ove godine Mura i Marko proslavili su drugu godišnjicu svog braka, potvrđujući da je njihova ljubav, koja je započela pred kamerama, stvarna i jača no ikad.

Mura Klara i Marko, Brak na prvu
Mura Klara i Marko, Brak na prvu FOTO: Instagram

Od zaruka pred kamerama do obiteljskog života

Njihova priča osvojila je srca gledatelja tijekom četvrte sezone showa, koja je snimana 2023. godine. Kemija između Mure Klare i Marka bila je očita od prvog trenutka, a njihova je veza rasla iz dana u dan. Vrhunac njihova sudjelovanja u sociološkom eksperimentu dogodio se tijekom završnih zavjeta, kada je Marko kleknuo i zaprosio Muru Klaru, što je ostalo zabilježeno kao jedan od najemotivnijih trenutaka sezone. Kao trajni simbol svoje povezanosti, par je još tijekom snimanja napravio i zajedničku tetovažu.

Nakon završetka showa, svoju su ljubav okrunili i zakonski, vjenčanjem 9. ožujka 2024. godine. Njihovoj sreći pridonijela je i velika Murina obožavateljica, pjevačica Neda Ukraden, koja im je poslala videočestitku, a kasnije se s parom i osobno upoznala.

Mura Klara i Marko, Brak na prvu
Mura Klara i Marko, Brak na prvu FOTO: RTL

Sin Gabriel kao najljepši poklon

Njihova ljubavna priča dobila je najljepši nastavak 11. rujna 2025. godine, kada je na svijet stigao njihov sinčić Gabriel. Zanimljivo je da je ime odabrao ponosni otac Marko, i to prema svom nogometnom idolu Gabrielu Batistuti. Naime, par je na vjenčanju sklopio dogovor da Marko bira ime ako dobiju sina, a Mura Klara ako stigne kći. Sudbina je htjela da se maleni rodi samo dan prije Markovog rođendana, što je Marko opisao kao najljepši poklon koji je mogao zamisliti.

Iako su dugo održavali vezu na daljinu, na relaciji Čakovec – Rotterdam, gdje je Marko radio, par je uspješno prebrodio sve izazove. Marko je najavio trajni povratak u Hrvatsku kako bi s obitelji gradio zajedničku budućnost, a velika im je želja stvoriti dom u kući s dvorištem u Međimurju.

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