Sjećate li se Ane iz 'Braka na prvu'? Danas blista i zrači samopouzdanjem

Medicinska sestra Ana Jakuš, koju smo upoznali u četvrtoj sezoni sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', ponovno je u fokusu, i to s razlogom. Nakon turbulentnog iskustva u showu danas blista više nego ikad

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Gledatelji showa 'Brak na prvu' dobro pamte Anu Jakuš iz četvrte sezone, gdje se, osim izazova u odnosima, suočila i s komentarima na svoj fizički izgled. Iako je to razdoblje za nju bilo izazovno, čini se da je upravo ono postalo prekretnica. Danas Ana djeluje samouvjerenije, sretnije i, kako mnogi ističu, zadovoljnije nego ikad prije.

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Nova rutina, novi rezultati

Na društvenim mrežama Ana redovito dijeli trenutke iz svakodnevice, a njezine objave ne prolaze nezapaženo. Pratitelji sve češće komentiraju koliko zrači i koliko se promijenila. Kako je i sama otkrila, ključ promjene leži u kombinaciji redovite tjelesne aktivnosti i zdravije prehrane. Upravo ta odluka donijela joj je vidljive rezultate, ne samo fizički, nego i mentalno.

icon-expand Ana Jakuš, Brak na prvu FOTO: RTL

Komentari ne prestaju stizati

Uz fotografije koje objavljuje, nižu se komplimenti, poruke podrške i divljenja. Jasno je da je Ana danas inspiracija mnogima koji prate njezin put. Njezin osmijeh, opuštenost i pozitivna energija govore više od riječi, Ana je, čini se, pronašla ravnotežu koja joj itekako odgovara.

icon-expand Ana i Alen, Brak na prvu FOTO: RTL

icon-expand Ana, Brak na prvu FOTO: RTL