Sjećate li se Tamare iz 'Braka na prvu'? Preselila se u Tajland pa se vratila u Hrvatsku, a danas uživa u životu

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Godina 2025. za Tamaru, jedno od najupečatljivijih lica sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', bila je godina radikalnih rezova i novih početaka. Nakon što je javnost pomno pratila njezin turbulentan odnos s Filipom, odlučila je napustiti sve poznato i sreću potražiti tisućama kilometara daleko, gradeći život po vlastitim pravilima, podalje od znatiželjnih pogleda.

Novi život u Pattayi

Osjećaj da u Hrvatskoj stoji na mjestu i da se unatoč radu na čak tri posla financijski teško osamostaljuje, dugo je tinjao u njoj. Odluka o preseljenju na Tajland, točnije u Pattayu, bila je, kako kaže, instinktivna, ali i rezultat dugog promišljanja. Tamo je pronašla poslovnu priliku u hotelu u kojem je već ranije radila, kombinirajući svoje dvije strasti: fitness trening i animaciju s djecom.

icon-expand Tamara, Brak na prvu FOTO: RTL

Ovaj potez uslijedio je nakon neuspješnog poslovnog pothvata u Hrvatskoj. Naime, Tamara je u Svetoj Nedelji pokušala pokrenuti vlastiti fitness studio za privatne treninge, no suočena s problemima oko stana i posla, shvatila je da taj put za nju u domovini ipak nije ostvariv. Tajland se pokazao kao prilika za novi početak u okruženju koje joj više odgovara.

Povlačenje iz javnosti i najteža odluka

Život pod povećalom javnosti nakon sudjelovanja u popularnom showu ostavio je traga. Suočena s prevelikom količinom negativnih komentara, Tamara je donijela drastičnu odluku o povlačenju s društvenih mreža. Zaključala je svoj Instagram profil i obrisala sve objave, jasno dajući do znanja da želi izgraditi novi život u potpunoj privatnosti. Ipak, najteža odluka koju je morala donijeti bila je ona vezana uz njezinu četverogodišnju mješanku labradora i retrivera, Blue. Početkom ljeta, u emotivnoj objavi, objasnila je kako zbog "životnih okolnosti" mora pronaći novi dom za svoju ljubimicu. Iako joj je ta odluka slomila srce, istaknula je kako želi osigurati najbolju moguću budućnost za svog psa, što u tom trenutku, uz preseljenje na drugi kraj svijeta, nije mogla.

Kraj odnosa s Filipom

Gledatelji su se dugo pitali što se dogodilo s njezinim odnosom s Filipom, za kojeg je bila vjenčana u sklopu eksperimenta. Iako su nakon završetka snimanja ostali u prijateljskim odnosima, s vremenom su shvatili da je najbolje da svatko krene svojim putem te više nisu u kontaktu. Tamara je u jednom od kasnijih intervjua potvrdila ono o čemu se nagađalo, izjavivši da između njih dvoje nikada nije postojala seksualna privlačnost.

icon-expand Tamara, Brak na prvu FOTO: Privatan album

Unatoč novom životu na drugom kontinentu, Tamara nije zaboravila svoje korijene. Za Božić 2025. godine vratila se u Hrvatsku kako bi blagdane provela s obitelji. Što se tiče planova za 2026. godinu, rekla je: "Prestala sam raditi novogodišnje odluke, a počela sam raditi svakodnevne nove odluke. Ne čekam kraj ili početak godine na napravim nešto što bih htjela. Bitno mi je da slušam sebe i svoju intuiciju bez obzira na to koliko to drugima ludo zvuči".

Tajland kao obećana zemlja