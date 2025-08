Sjećate li se Tihomira iz 'Braka na prvu'? Otkrio što ga muči sa ženama: 'Tražim onu koja zna voljeti kad život nije bajka'

Bivši kandidat sociološkog eksperimenta 'Braka na prvu' Tihomir Tomašić na društvenim mrežama često dijeli svoja razmišljanja. Progovara iz vlastitog životnog iskustva, a sada se otvorio po pitanju žena.

"Ne tražim savršenu. Ne tražim idealnu sliku, diplomu, auto ili "savršen životopis". Ne zanima me tko gdje ljetuje ni koji parfem nosi. Zanima me: poštuje li me? Vidi li me kad nisam na svom najboljem? Ostaje li kad je teško? Jer sve je lijepo dok je zabavno. Dok se putuje, dok slike šljašte. Ali prava ljubav... počinje tek kad krene rutina. Kad dani postanu obični. Kad tišina ne smeta. Kad više nije novo, ali je tvoje. Kad ne tražiš izlaz, nego razlog da ostaneš. Zato mi je stvarno čudno kad u razgovoru s nekim ženama čujem ono: "imam kriterije". Aha, kriterije. Jer jednom si birala srcem pa si se zeznula,pa sad biraš kalkulatorom?I onda krene nabrajanje kao da pišeš ugovor o kreditu: auto, stan, plaća, visina, ambicija, emotivna ravnoteža, ali da ne bude previše... sve po šabloni. I tu mi se digne kosa na glavi. Ne zato što to ne mogu imati nego jer je to sve potpuno promašeno", napisao je i dodao: