Spojio ih je sociološki eksperiment 'Brak na prvu', a njihova ljubav i danas traje

icon-close

Andreu Golubić i Mislava Pajdakovića spojila je druga sezona 'Braka na prvu', a njihova ljubav i danas traje. Par se od početka sociološkog eksperimenta odlično slagao. Već prvi susret Andree i Mislava pred vjenčanje pokazao je koliko ima kemije između njih. Rukovali su se i smješkali. "Ima fini dekolte. Volim žene s dekolteom. Malo mi je pogled pobjegao", komentirao je Mislav.

icon-expand icon-close icon-close Andrea i Mislav, Brak na prvu FOTO: RTL

Inače, zanimljivo je da ni Andrea ni Mislav nisu imali mnogo očekivanja na početku 'Braka na prvu' već su se odlučili sudjelovati kako bi stekli novo životno iskustvo. Par je prošle godine krenuo s uređivanjem zajedničke kuće. "Ne postoji pravi trenutak za ništa, planovi i Excel tablice padaju u vodu jer sve što imamo je sada i ovdje i zato se samo treba odvažiti, baciti na glavu. Koliko god da je inicijalno nevjerojatan i strašan taj osjeća u prvom trenutku, već u drugom krene otvarati neke potpuno nove dimenzije", napisala je Andrea na samom početku njihovih radova.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Njihova idila i danas traje, a o svemu je Andrea ranije progovorila za RTL.hr. "Nakon showa dočekao nas je realni život. Nije nas štedio, ali smo se uspjeli dočekati na noge. Fokusirali smo se na posao što nam nije ostavljalo previše vremena jedno za drugo, no nekako smo uspijeli graditi naš odnos, biti podrška jedno drugome i čuvati si leđa. Bilo je izazovno, morali smo biti jako dobro organizirani da bismo uopće imali luksuz zajedničkog vremena, no takve situacije u životu nas nauče da više cijenimo trenutke koji smo dobili. Uz posao, bavili smo se adaptacijom stana, a udomili smo i psa, našu Tonkicu, koju oboje obožavamo te koja je donijela još veću ljubav i radost u naš život", ispričala je.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Osvrnula se na izazovne trenutke. "Mislav je dobar dio našeg zajedničkog života radio dva posla, a mene je naša veza i pozitiva koju smo uvijek pronalazili inspirirala da ideju koja se činila nerealnom pretvorim u poduzetnički projekt i krenem graditi svoj posao života. Teško je graditi od nule, ciglu po ciglu, ali nekako je lakše kad imaš nekoga tko će ti dati savjet, zagrljaj, razgovor...Uz takvu podršku na kraju uvijek dođe rješenje. Bilo je i svađa, točnije glasno izgovorenih neslaganja u mišljenjima. To je normalno i ponekad nam upravo to treba, da nas probudi, razdrma, vrati na pravi put. Kad jedno od nas zapne, ono drugo malo jače povuče. Od početka si vjerujemo, od početka se poštujemo tako da je naša televizijska ljubav postala prava životna. Uz svu tu jurnjavu i kaos, mali znakovi pažnje, poruka, cvijet, čokolada, još su nas više zbližili", rekla je Andrea.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući