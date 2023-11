Sjećate se Ane i Marinka iz 'Braka na prvu'? Činilo se kao da imaju ljubavnu idilu, no onda je sve završilo

"Moje sudjelovanje u showu ispunilo je sva moja očekivanja. Uživala sam u svakom trenutku, ništa ne bih mijenjala i opet bih sve ponovila", rekla je Ana za RTL.hr.

Naglasila je da je zahvalna Marinku na svemu.

"Show mi je promijenio život tako što sam puno novog naučila o sebi. Spoznala sam tko sam ja uz drugog čovjeka. On je izvukao ono najbolje iz mene i naučio me kako ljubav uzeti i nesebično je dati. Oplemenio me kao osobu i ženu. Vratio mi izgubljeno samopouzdanje te vjeru u ljubav i sreću. Napravio me boljom i jačom osobom na čemu sam mu neizmjerno zahvalna. Vratio me u život i pokazao mi da sam još uvijek živa, da još mogu voljeti i puno toga dati drugoj osobi. U showu sam upoznala puno dragih ljudi s kojima sam ostala u kontaktu i čujemo se i samim tim već sam puno bogatija osoba. Hvala dragom Bogu na njima, volim ih i svi su oni postali dio mog života. Show 'Brak na prvu' s velikim bih zadovoljstvom ponovila bez razmišljanja. Jer takvo iskustvo mi je nešto najljepše što mi se ikad dogodilo u životu uz rođenje moje kćeri Jenny, naravno. Dobila sam predivnog partnera koji je džentlmen i kavalir u svakom pogledu, koji mi je bio oslonac i podrška u svakoj sekundi. Koji me vodio kroz cijeli eksperiment. Upoznala sam divne ljude i naučila puno novog od njih. Doživjela puno lijepih iskustava... Moj je život bogatiji za nešto što ću uvijek pamtiti", zaključila je.