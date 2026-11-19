Ana je sudjelovala u četvrtoj sezoni sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' , a prije dvije godine donijela je veliku odluku i preselila u Norvešku gdje je pronašla posao prije selidbe. Zagrepčanka je aktivna na društvenim mrežama na kojima otkriva djeliće svoje svakodnevice Skandinaviji i može se primijetiti koliko joj život ondje godi.

Mnogi pratitelji su primijetili koliko Ana blista i izgleda sretno, a ona je nakon sudjelovanja u 'Braku na prvu' otkrila kako se prihvatila vježbanja te zdravije prehrane. Rezultati toga su itekako vidljivi u njezinim objavama. Promijenila je i boju kose.

Inače, Ana je ranije otkrila da joj je nekoliko godina bila želja preseliti se u Norvešku. "To je moja želja već nekoliko godina. Zemlja mi se svidjela još prije nekoliko godina i rado sam se vraćala turistički dok se nije sve poklopilo da odem živjeti. Do tada sam proučavala, učila, pratila i eto me. Na prvu sam znala da tu želim graditi život i karijeru", napisala je dok je pratiteljima odgovarala na pitanja.