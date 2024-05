Sjećate se Luke Budaka iz 'Braka na prvu'? Proslavio je poseban dan, a ovako sada izgleda

Luku Budaka gledatelji su upoznali u prvoj sezoni 'Braka na prvu' u kojoj je bio oženjen Nadijom Amić. Među njima je bilo kemije i osjećali su međusobnu privlačnost, no odlučili su da sve ostane na prijateljstvu.

Luka je popularan na društvenim mrežama, a na Instagramu dijeli detalje iz svog privatnog života. Nedavno je podijelio preslatke fotografije svog mačka za njegov prvi rođendan.

"Prije točno godinu dana dobio sam novog člana obitelji mog Xenia (moram tako napisati jer Instagram me kazni svaki put kada mu puno ime napišem). Jedini je bio u leglu moje starice, Žute koja se okotila s tada napunjenu 21 godinu. Prošli smo svašta od teških do sretnih trenutaka. Oduvijek je bio okružen društvom i nikad nisam vidio mačka koji je toliko prisan i društven. Žao mi je što ne mogu staviti više slika, dobro neke i ne bih smio jer nisu za javnost, no nema veze i ovo je dosta. Sretan ti rođendan maleni moj!", dio je njegove objave.