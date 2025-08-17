Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Brak na prvu

Sjećate se Luke iz 'Braka na prvu'? Ovako sad izgleda, a objavio je posebnu fotografiju: 'Mojoj najvećoj ljubavi...'

Luka Budak bio je jedan od kandidata prve sezone 'Braka na prvu'

RTL.hr
17.08.2025 07:00

Luku Budaka gledatelji su upoznali u prvoj sezoni 'Braka na prvu' u kojoj je bio oženjen Nadijom Amić. Među njima je bilo kemije i osjećali su međusobnu privlačnost, no odlučili su da sve ostane na prijateljstvu.

Luka je aktivan na društvenim mrežama, a otkrio je u najnovijoj objavi da ima poseban razlog za slavlje. 

"Mojoj najvećoj ljubavi, mom najboljem prijatelju, mojoj mački Mrmi sretan 9. rođendan. Da mi budeš sretna i zdrava kao i do sada jer trebam te još neko vrijeme. Pridružite mi se svi u čestitanju 9. rođendana mom leopardu Mrmi", napisao je uz preslatku fotografiju sa svojom ljubimicom. 

Luka Budak s mačkom
Luka Budak s mačkom FOTO: Instagram

Inače, Luka se od sudjelovanja u sociološkom eksperimentu malo promijenio. Pustio je dužu bradu, napravio još tetovaža i više se posvetio treniranju što se vidi po njegovom fizičkom izgledu.

Luka Budak
Luka Budak FOTO: Instagram

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'BRAKA NA PRVU':

luka budak brak na prvu
Brak na prvu

Franjo iz 'Braka na prvu' posjetio posebno mjesto: Nakon odmora u vili otputovao preko granice

Moglo bi te zanimati

Nakon što je Luka Budak pohvalio njene 'pločice', Petra Meštrić opet očarala pratitelje: 'Lijepa i zgodna žena'

Petra Meštrić oduševila ljetnom fotografijom, javio joj se Luka Budak: 'Naša doktorica je sve zgodnija'

Luka iz 'Braka na prvu' našalio se na svoj račun: 'Dok ekipa mojih godina kopa po pješčanicima s djecom...'

Sjećate se Luke Budaka iz 'Braka na prvu'? Proslavio je poseban dan, a ovako sada izgleda

Luka Budak traži iskrenu i jednostavnu ženu kojoj će priređivati romantična iznenađenja

Luka Budak uskoro slavi 30. rođendan: 'Neću se više moći izvlačiti na mladost i ludost'