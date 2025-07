Sjećate se Tine iz 'Braka na prvu'? Zaljubljena je, putuje i uživa u novom periodu života

"Radite to što volite. Pustite što drugi kažu, ako vas nešto čini sretnom to nastavite, ljudi će vas suditi svakako. Svi jedva čekaju da napravite grešku pa da vide kako ste loše. Što je bolje? Da vas sude dok radite to što oni žele ili to što ti želiš?".

Tina to upravo i čini!

Sve sezone showa 'Brak na prvu' pogledajte na platformi Voyo.