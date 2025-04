Šok za sve! Po prvi puta stručnjaci izbacili par: 'Niste nam dali šansu, to je vaša greška'

Višnja i Darko su oboje napisali da ostaju u sociološkom eksperimentu 'Braka na prvu' , ali stručnjaci su ipak odlučili drugačije. ''Odlazite'', rekao je Sakoman, a ostale kandidate je to posebno iznenadilo. ''Bilo je iznenađujuće, a više me iznenadila odluka njih dvoje što su željeli ostati'', komentirao je Marko.

Sakoman je komentirao da je svjestan kako je ovo sve eksperiment, no da su ipak imali dovoljno šanse da uspiju. ''Sada je to prekasno'', komentirao je, a Višnja se s njim nije složila. ''Vi nama niste dali šansu i to je vaša greška, ne naša'', rekla je Višnja i rekla da su imali premalo vremena.