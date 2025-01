Spojio ih je 'Brak na prvu', a i danas uživaju zajedno: Ova četiri para žive ljubavnu bajku

Iz sezone u sezonu stručnjaci 'Braka na prvu' spajali su parove, a nekoliko njih se uspjelo održati i danas uživaju u svojoj ljubavnoj sreći. Iako ih nisu spojili eksperti, Gordana i Adam Kromer upoznali su se tijekom snimanja prve sezone showa 'Brak na prvu'. Gordana je bila "udana" za Dejana Vukobratovića, a Adam "oženjen" Nikolinom Tutić. No kako su počeli problemi s njihovim partnerima, tako su se Gordana i Adam, oboje zaljubljenici u fitnes, počeli družiti, prvo u teretani, a zatim na kavama. Rodile su se simpatije, nakon snimanja otišli su na izlet i shvatili kako su zapravo - zaljubljeni. Danas imaju troje djece.

Otkrila je kako bi opisala njihove tri zajedničke godine. "Nakon showa dočekao nas je realni život. Nije nas štedio, ali smo se uspjeli dočekati na noge. Fokusirali smo se na posao što nam nije ostavljalo previše vremena jedno za drugo, no nekako smo uspijeli graditi naš odnos, biti podrška jedno drugome i čuvati si leđa. Bilo je izazovno, morali smo biti jako dobro organizirani da bismo uopće imali luksuz zajedničkog vremena, no takve situacije u životu nas nauče da više cijenimo trenutke koji smo dobili. Uz posao, bavili smo se adaptacijom stana, a udomili smo i psa, našu Tonkicu, koju oboje obožavamo te koja je donijela još veću ljubav i radost u naš život", ispričala je.

Osvrnula se na izazovne trenutke. "Mislav je dobar dio našeg zajedničkog života radio dva posla, a mene je naša veza i pozitiva koju smo uvijek pronalazili inspirirala da ideju koja se činila nerealnom pretvorim u poduzetnički projekt i krenem graditi svoj posao života. Teško je graditi od nule, ciglu po ciglu, ali nekako je lakše kad imaš nekoga tko će ti dati savjet, zagrljaj, razgovor...Uz takvu podršku na kraju uvijek dođe rješenje. Bilo je i svađa, točnije glasno izgovorenih neslaganja u mišljenjima. To je normalno i ponekad nam upravo to treba, da nas probudi, razdrma, vrati na pravi put. Kad jedno od nas zapne, ono drugo malo jače povuče. Od početka si vjerujemo, od početka se poštujemo tako da je naša televizijska ljubav postala prava životna. Uz svu tu jurnjavu i kaos, mali znakovi pažnje, poruka, cvijet, čokolada, još su nas više zbližili", rekla je Andrea.

Još jedan par koji je u showu započeo zajedničku budućnost su Mura Klara i Marko. Vjenčali su se prošle godine u ožujku, što su ekskluzivno podijelili s RTL.hr-om.

"Nisam očekivala da će se sve tako brzo odvijati'', rekla je Mura Klara i dodala koji im je daljnji plan. ''Jedno vrijeme ćemo nastaviti na daljinu, no nadam se da će uskoro biti na blizinu'', rekla je Mura Klara. ''Mislim da smo ovime danas dokazali da se stvarno volimo i da smo se već i u eksperimentu zbilja voljeli. Ovim činom sam joj samo htio dokazati svoju ljubav i ona meni vjerojatno svoju. Daljina je, ja mislim, najmanji problem što se tiče našeg odnos... Je mali problem, no mislim da ćemo mi to odraditi na dobar način'', objasnio je Marko. Njihova ljubav zasad funkcionira odlično.