Stefan iz 'Braka na prvu' je rođak Luke Modrića, a Vatrenima poručuje: 'Nastavite vjerovati u sebe'

Bivši kandidat 'Braka na prvu' Stefan Modrić daljnji je rod hrvatskog reprezentativca i nogometaša Luke Modrića, a za RTL.hr je otkrio gdje je i s kim navijao za 'Vatrene' i koja su njegova očekivanja za daljnje utakmice.

"Što se tiče utakmice, s obzirom na to da su naše prve utakmice, na velikim natjecanjima, uvijek lošije odigrane – ne gubim nadu. Iako, nadao sam se i subotu do samog kraja da ćemo pobijediti, no odigrali smo loše. Nismo bili dovoljno agresivni niti konkretni, radili smo greške, iako smo svejedno imali dobre šanse - to mi ulijeva nadu da ćemo u današnjoj utakmici zbog naše kvalitete, realizirat prilike i pokupiti bodove koji nam trebaju da bi prošli dalje", komentirao je Stefan, a dao je prognozu za utakmicu protiv Albanije.