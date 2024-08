Stefan iz 'Braka na prvu' za RTL.hr o ljubavi i važnoj odluci koju je donio: 'To su mi definitivno prioriteti'

''Nastavit ću raditi tek u rujnu jer me psihički sve to izmorilo. Tako da trenutno ni s Petrom ne treniram. No ona ide sama u teretanu. Dovoljno sam joj pokazao da može sama neko vrijeme. Na traci napravi kardio trening, malo tipka po mobitelu i odradi sat vremena posla za čas'', otkrio je Stefan.

Naime, Stefan i mlada liječnica Petra Meštrić su se upoznali u trećoj sezoni 'Braka na prvu', nakon kojeg su ostali dobri prijatelji, a ona je postala i Stefanova klijentica, uz kojega je smršavila i lijepo oblikovala tijelo. Njih dvoje često dijele videe i fotografije sa zajedničkih treninga na društvenim mrežama.