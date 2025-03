Stjepan iz 'Braka na prvu' pokazao trenutke prije prvog susreta s Kristinom: 'Kad se stisnem kraj tebe'

Inače, Kristina je za RTL.hr progovorila o njihovom prvom susretu i odnosu. "Iskreno, nisam odmah na prvu pomislila da nije potpuno za mene, između zavjeta i mojih izjava dogodilo se nekoliko neugodnih situacija. Poput njegovih gostiju koje su zapitkivali moje o našem političkom opredjeljenju, Stjepanova odbijanja puštanja mojih pjesama i jednostavnog nedostatka truda i komunikacije. Nakon svih tih događaja bilo mi je jasno da to neće funkcionirati", ispričala je.

"Ispod ovog neba samo ti Dušu znaš mi taknuti I kad kapnem na tvoj dlan Kad se stisnem kraj tebe Nek me čvrsto drže ruke Tvoje ruke sigurne", čuju se riječi pjesme uz Stjepanove fotografije.

Otkrila je vidi li potencijal u njihovom odnosu. "Mislim da smo oboje u taj odnos ušli s razočaranjem, on je tražio "ženu" koju će imati do kraja života i prijateljski odnos nije mu bio opcija. A ja sam ušla s pogledom: ovo je emisija i 99 posto sam sigurna da neću ovdje pronaći ljubav, ali ako se dogodi super, ako ne - imat ću novog frenda. I mislim da je zbog toga odnos krenuo jako toksično, ali mislim da se puno toga može riješiti kad ljudi malo spuste loptu. I to mislim na nas oboje", zaključila je Kristina.

