Stjepan više nema strpljenja! 'Ponašaš se kao dijete od sedam godina. Meni treba ozbiljnija cura'

Stjepan je tijekom svađe rekao Kristini da je mislio da će ići naprijed u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', no zbog njezinog ponašanja smatra da to nije moguće. Istaknuo je da ga ne cijeni. "Ponašaš se kao dijete od sedam godina", požalio se Stjepan.

Dodao je da je pogriješio što je napisao za dob svoje partnerice u 'Braku na prvu' od 20 do 45 godina. "Trebao sam napisati od 32 do 45 i to je to. Meni treba neka ozbiljnija, starija cura, a ne ovako netko tko se ne zna ponašati, tko me ne cijeni, ne poštuje", poručio je Kristini.