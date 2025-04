Što je problem u odnosu Irme i Marka? On priznao: 'Kočim naš odnos, ona to zna'

"Ne vjerujem da sam sto posto u ovom odnosu iz okolnostima koje nam se događaju. Ona to vidi i ona to zna. Mislim da ja više kočim taj odnos nego ona. To ne znači da ja nisam predan tome odnosu u smislu da se mi i dalje upoznajemo i da se sprijateljimo i da nas to odvede dalje, gdje god to bilo", rekao je Marko.

No, oboje su zaključili kako će na tome poraditi.

Petu sezonu 'Braka na prvu' gledajte od ponedjeljka do četvrtka na RTL-u od 21.15, a nove epizode su dan ranije dostupne na platformi Voyo!