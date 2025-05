Što se događa sa Silvijom i Hrvojem? Iznenadili sve za večerom: 'Svatko je tamo gdje želi biti'

icon-close

Silvija i Hrvoje na petoj zajedničkoj večeri iznenadili su sjedenjem za stolom. Naime, on je sjeo na sredinu, a ona na drugi kraj stola. "Hoćemo se zamijeniti?" pitala je Silvija Marka. Doris je komentirala da nema veze što ne sjede jedno kraj drugog, a Hrvoje se smješkao.

icon-expand Doris i Hrvoje, Brak na prvu FOTO: RTL

"Hrvoje, zašto nisi kraj žene?" pitala je Kristina. "Mene moja žena ne prati tako da nije to do mene nego do nje. Ja sam prvi ušao", komentirao je Hrvoje. Franjo je rekao da bi on trebao pratiti Silviju baš kako je i on pratio svoju suputnicu Irmu. "Uuu, pratio si svoju suputnicu?" odgovorio mu je Hrvoje.

icon-expand Silvija, Brak na prvu FOTO: RTL

Irma je potvrdila Franjine riječi i rekla da je on dopustio njoj da vodi, a on je bio kraj nje. "To što je ona danas sjela četiri mjesta od mene, kakve to veze ima?" pitao se Hrvoje. Podigao je čašu u čast Silviji, a Marko se našalio da joj može poslati telegram koliko je daleko. "Svatko je tamo gdje želi biti", rekla je Silvija. "Tako je. Ti si htjela biti od mene i sad si se pomaknula. U našem poduzeću više ne raste cvijeće", komentirao je Hrvoje.

icon-expand Brak na prvu FOTO: RTL

Ekspertica Iva Stasiow je rekla da smatra da je Silvija potencirala to što su ona i Hrvoje sjeli odvojeno da bi on malo razmislio o situaciji i svom ponašanju. "Tu su stvarno njezino nezadovoljstvo i frustracija došli do nekog vrhunca", istaknula je.

