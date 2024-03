Što se točno dogodilo na muškom druženju? Nikolina pokušala izvući detalje iz Antona...

Tijekom zajedničke večere u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' najviše je govora bilo o tome što su muškarci pričali na zajedničkom durženju koje se, izgleda, odužilo.

Nikola je ispitivala supruga kako mu je bilo i je li što novoga doznao.

"Svi su dobri, nismo pričali o dramama. Malo smo pili i opuštali se", rekao je Anton, koji je bio s Filipom, Lovrom i Tiagom. Rekao je Nikolini kako su svi zadovoljni sa svojim partnericama, ali ako je suditi prema izjavama, ipak su neke stvari bile izgovorene koje nisu smjeli izaći iz njihova kruga. No, Lovre je jednu situaciju ispričao Klari, a ona je potom to rekla Nikolini i svima ostalima. Konkretno, navodno je Anton za Nikolinu rekao kako je prestara za njega i da ima staru kožu. Anton je to negirao.