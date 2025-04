Što vas čeka u 'Braku na prvu'? Dok najmlađi par uživa u planinama, kod ostalih su emocije i iskrenost na velikom testu

Ema i Manuel uživaju na medenome mjesecu u Gorskom kotaru, a ostali će se parovi susresti s najzanimljivijim zadatkom u 'Braku na prvu' - rangiranjem prema privlačnosti svih sudionika pete sezone sociološkog eksperimenta!

Manuel je otkrio kako su prvu noć Ema i on razgovarali o svemu, ona mu se emotivno otvorila tako da je uvidio koliko je dobra osoba pa želi da se polako upoznaju i da se dogodi nešto da to bude baš to među njima. Ema im je pripremila doručak, a Manuel ju je hvalio da je lijepa i bez šminke iako je još jednom ponovio da nije njegov tip cure. Ovo je test za mene da vidim jesam li dovoljno zreo da shvatim da izgled nije bitan, puno je bitnije kako komuniciraš, kako živiš s tom osobom i imale li zdrav odnos", objasnio je.