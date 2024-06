Stručnjaci i njihova direktna pitanja kandidatima: Nekima se bilo teško suočiti s njihovom analizom

''Kada to pričaš, meni je kompliment'', priznao je Tiago Borisu. ''No, zašto me tako etiketiraš. Razgovaraj sa mnom kao muškarac s muškarcem'', rekao je Tiago, a Boris ga je pitao odakle mu ideja da se njemu obraća. ''Tko govori tebi? Govorim vama – ne guraj mi riječi u usta'', obranio se Boris.

Borisovo razmišljanje je potvrdila i stručnjakinja Sanela.

''Nama je svima jasno da se Filip tebi sviđa, no jesi li ti to njemu rekla?'', upitala je Sanela. ''Jasno mi je da ti se sviđa kao osoba, no ovdje pričamo o tome sviđa li ti se kao muškarac. Tamara, to je nama svima jasno'', dodala je, a Tamara je odgovorila potvrdno...

