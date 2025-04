Stručnjaci prekidaju sociološki eksperiment: Višnja i Darko napuštaju 'Brak na prvu'!

icon-close

Prvi put otkako se u Hrvatskoj prikazuje 'Braka na prvu', stručnjaci imaju mogućnost izbaciti parove za koje uvide da se njihov odnos ne razvija u pravom smjeru! U ovoj sezoni to su Višnja i Darko. Na prošloj ceremoniji odluka Višnja i Darko, koji i dalje imaju problema u komunikaciji te ne pronalaze ništa lijepo jedno u drugome, na iznenađenje ostalih parova - stručnjacima su pokazali da žele ostati u sociološkom eksperimentu! No prvi put otkako stručnjaci imaju zadnju riječ u petoj sezoni 'Braka na prvu', odlučili su da Višnja i Darko trebaju napustiti show!

icon-expand Sakoman, Brak na prvu FOTO: RTL

Nije bi to bilo iznenađujuće, više me iznenadila odluka njih dvoje što žele ostati u tom odnosu", komentirao je Marko odluku stručnjaka. Bilo je šanse da uspijete, ali sada je prekasno", rekao je paru Sakoman, no Višnja tvrdi da oni nisu njima dali šansu jer je bilo premalo vremena.

icon-expand Stručnjaci, Brak na prvu FOTO: RTL

Neki kandidati, nažalost, nisu pronašli ljubav ili barem prijateljstvo, no možda hoće najmlađi par ove sezone, 25-godišnji Manuel i 24-godišnja Ema! Manuel za sebe kaže da je razumna osoba, komunikativna, ali da mu ponekad nedostaje malo strpljenja, no radi na tome. Ne pušim, ne pijem, nije da sam neki partijaner, više volim čitati i trenirati. To je moja vrsta zabave, a ne odlazak u klubove", kaže i otkriva da najviše čita filozofske knjige jer u njima postoji odgovor na sve. Potječe iz poduzetničke obitelji, no odlučio je biti samostalniji pa zato vozi taksi. Žena mojih snova još nije ušla u moj auto", kroz smiješak kaže i otkriva da je to jedan od razloga što se prijavio u emisiju. Izgled je bitan, ali bitnije je kakva je žena iznutra. Da ima karakter i da je moralna jer to je danas rijetko", dodao je.

icon-expand Ema i Manuel, Brak na prvu FOTO: RTL

Kozmetičarka Ema voli uljepšavati žene, ali i sport. Ne volim neke noćne izlaske, ne volim alkohol - kad izađem, pijem vodu", otkriva te dodaje da je aktivna na društvenim mrežama, gdje objavljuje i videa s treninga te kako priprema zdrave recepte zato što rado potiče ljude na zdrav život. U showu se želi predstaviti baš kakva je jer ne voli glumatanja.

icon-expand Ema FOTO: RTL