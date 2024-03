Stručnjak Boris sumnjičav prema Alenu: 'Nisam siguran da si do kraja iskren. Tvoja promjena je čudo...'

"Alen ima neke svoje preferencije i nisam siguran da je Alen do kraja iskren jer ako se nakon tjedan dana napravi takva promjena, to je čudo. Moje pitanje za Alena je shvaća li da se bilo kakav odnos i povjerenje grade na iskrenosti", upitao ga je.

"Zbunjuješ me", dodao je Boris i upitao ga tko je bio onaj prvi Alen, a tko je ovaj sada.

"Stvar je u tome da sam ovo zapravo ja i gdje tek sada dolazim na teritorij da se mogu opustiti, gdje mogu pokazati sebe i Ana realno može mene upoznati jer vjerujem da ono prije nisam bio ja", rekao je.

Boris je i dalje bio sumnjičav, no zaključio je: "Ana će sve to podnijeti ako je iskreno i direktno. Ona neće vršiti pritisak da se ti mijenjaš, to ne želi. Nastavite tako dalje, bez maski, bez povlađivanja, budi iskren, ali s poštovanjem".

