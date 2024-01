Stručnjakinja 'Braka na prvu' Sanela Kovačević Nelly za RTL.hr: 'Najveći problem u vezi je loša komunikacija'

U svijetu ljubavnih priča i izazova veza, Sanela Kovačević Nelly, poznata i kao S. K. Nelly, ističe se kao slavna hrvatska spisateljica, autorica bestsellera 'Muškarac u šaci' i Muškarac iz snova' te stručnjakinja za veze i odnose. Jedna je i od stručnjakinja popularnog sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', koji uskoro kreće na RTL-u. Saneli je ovo treća sezona, a za RTL.hr otkriva ključne izazove u ljubavnim odnosima, tajne uspješnog spajanja parova te kako primjenjuje svoje znanje u vlastitom privatnom životu.

Koji su, po vama, najveći problemi parova u vezi?

Iz mojeg iskustva najveći problem u vezi jest loša komunikacija ili nedostatak komunikacije. Ako tome pridodamo i prevelika očekivanja ili očekivanja koja nisu jasno komunicirana, kao i pretpostavke da će nam partner čitati misli, tada vrlo brzo dolazi do velikih razočaranja i do zahlađenja u vezi. Kritiziranje, obrambeni stav, guranje problema pod tepih, sve to potencijalno vodi do eskalacije sukoba, do prijezira i posljedično do mogućeg prekida odnosa. Zato je izuzetno važno prepoznati vlastite obrasce ponašanja kojima možda sabotiramo partnerski odnos, preuzeti odgovornost za vlastito ponašanje i usvojiti komunikacijske vještine koje će nam pomoći da se uhvatimo ukoštac s problemom dok nije kasno. Dakle, važno je uvijek nastojati sagledati problem iz perspektive partnera, i to je ono što uvijek iz sezone u sezonu naglašavam našim kandidatima – važno je nastojati razumjeti drugu stranu prije nego što tražimo razumijevanje i to će imati veliki utjecaj na smjer u kojem će se razvijati ljubavni odnos.