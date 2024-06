Stručnjakinja Sanela za RTL.hr o odnosima između parova 'Braka na prvu': 'Vatra koja se brzo zapali, brzo i izgori'

"Od njih sam imala velika očekivanja. Točke podudarnosti, naši matching pointsi su bili jaki i brojni - od interesa do životnih ciljeva. Sve se nekako podudaralo, tako da su očekivanja bila velika i oni su ta očekivanja zadovoljili. Ono što je bilo zanimljivo kod ovog para, što oni nisu kliknuli na prvu, na način da im je to bilo to. Međutim, oni su si dali priliku da istraže taj odnos i oni su pravi primjer kako ovaj eksperiment ima svoj smisao", kazala je.

Za Tinu i Tiaga Sanela kaže da su jedan od najzanimljivijih, ali ujedno i najintenzivnijih parova sezone.