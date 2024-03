Stručnjakinja Sanela za RTL.hr otkrila zašto su spojili nova dva para: 'Oni imaju dobar potencijal'

Kada govorimo o Muri Klari i Marku, važno je naglasiti da se oni, bez obzira na razliku u godinama, nalaze u istoj fazi života - žele iste stvari. Dakle, ono što smo od početka ustanovili kod ovoga para jest da su na istoj valnoj duljini po pitanju želja, ciljeva pa i životnih vrijednosti, a to može biti dobar temelj za zajedničku budućnost. Ono što je jako važno i što inače daje dobre izglede za uspjeh odnosa jest poredak životnih prioriteta, a oboje su u životnoj fazi kada žele obitelj i spremni su to prioritizirati. Kada imamo ove stavke posložene, tada je lakše graditi odnos, uz pretpostavku da postoji obostrano sviđanje, kao i volja i želja da se radi na odnosu.

Kakvi su oni kao osobe?

Mura Klara je mirna, staložena djevojka, vrlo senzibilna i vrlo zrela za svoje godine. Upravo ta zrelost i mudrost koju je Marko stekao kroz svoje životno iskustvo je ono što njoj treba u ovoj životnoj fazi. Upravo zato smatram da ovdje razlika u godinama ne bi trebala predstavljati problem. Oboje su autentični, iskreni i ne traže potvrde iz vanjskog svijeta, što bi ih moglo dodatno povezati.

Karmen je žena koja zna što želi, puno je radila na sebi i ima visoke kriterije prema vanjskome svijetu, sklona analiziranju, što iz poslovne sfere može prenositi u ljubavnu. Josip je veseli čovjek iz naroda, vječni mladić koji u sebi nosi razigranost, zna biti kavalir, no pitanje je koliko će dobro prepoznati želje i granice Karmen i na koji način će dozirati svoju pažnju.



Što kažete o ceremonijama vjenčanja?

Na ceremonijama smo imali priliku vidjeti uzbuđenje, tremu, prve reakcije koje je teško sakriti - bile one pozitivne ili negativne. Također smo mogli vidjeti komentare gostiju i one pozitivne i negativne, a to je zapravo pravi prikaz onoga što se događa i u stvarnom svijetu, izvan eksperimenta. Upravo ta mišljenja, ako su izrečena na glas, mogu uvelike utjecati na to kako će naši parovi doživjeti jedno drugo - mogu im pomoći da se zbliže ili narušiti odnos u samome startu.

