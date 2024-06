Susret Ane i Alena nakon nekoliko mjeseci! 'On je osoba koja je apsolutno iskompleksirana i nezrela'

U sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' Ana i Alen susreli su se nakon nekoliko mjeseci. Sjećamo se, njihov rastanak nije bio prijateljski. Zaključili su kako nikako nisu jedan za drugoga, čak niti u prijateljskom smislu. No, na posljednjoj večeri ipak su se uljudno pozdravili. Svejedno, Ana nije imala lijepe komentare za njega.

"Sada kada pogledam, kada je sve gotovo i kada neke stvari vidiš i čuješ sa strane, on je jedna osoba koja je apsolutno iskompleksirana, nezrela, koja se ne zna ponašati prema ženskom rodu. Prema kojoj sam ja bila otvorena otpočetka, to će se sigurno vidjeti na snimkama s vjenčanja. Gdje sam ja rekla da ćemno vidjeti i probati... Nemaš pravo reći da ti je pala roleta kada si me vidio", rekla je Ana.

U razgovoru s djevojkama priznala je kako je bila vrlo nevozna zbog okupljanja.

"Preznojila sam se šest puta otkako sam došla. Sve zbog nervoze", zaključila je.

