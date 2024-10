Susret pravih dama! Mura Klara družila se s Nedom Ukraden: 'Skupile su se sve emocije'

"Zvao me Dalibor Petkou emisiju na CMC-u da gostujem sa Nedom Ukraden", otkrila nam je Mura Klara.

"Sve emocije su se skupile - od radosti, uzbuđenja, straha. Kako će reagirati kada uđem u studio. Bio je to još jedan predivan susret s njom i bilo je stvarno predivno", rekla je Mura Klara, koja je bila sama jer je njezin suprug Marko u Nizozemskoj.

Podsjetimo, upravo je Neda Ukraden Marku i Muri Klari čestitala na vjenčanju. Poslala im je videoporuku.

''Čestitka Nede Ukraden mi znači neopisivo mnogo. Jednostavno, taj dan je bio savršen, a ona ga je još uljepšala. Budući da je obožavam iz sveg srca, to me jako razveselilo, toliko da to ne mogu opisati. Još dan danas gledam tu čestitku sa suzama radosnicama u očima'', rekla je Mura Klara i dodala kako se tome nije nadala.

