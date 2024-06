Svadbeni album Mure Klare i Marka! Zaljubili su se u 'Braku na prvu', a onda ljubav okrunili brakom

Mura Klara i Marko zaručili su se u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', a vjenčali su se 9. ožujka te je RTL ekipa bila pozvana na svadbu.

''Osjećam se savršeno. Ne mogu opisati tu sreću – neodoljiv je osjećaj'', rekla je Mura Klara nakon udaje za Marka. ''Samo nadograđujemo naš odnos i uživamo u svakom danu zajedno'', dodao je Marko.

Mura Klara je otkrila i gdje se vidi u bližoj budućnosti. ''Vidim se s Markom i našom obitelji. To mi je prvo u čemu se s njim vidim'', rekla je Mura Klara. ''To je istina, a ovo je bio prvi korak ka tome. Radit ćemo na tome i truditi se da povećamo to jednog dana'', dodao je Marko.

Paru je na vjenčanju čestitala Neda Ukraden koja je idol Mure Klare, a supružnici su na društvenim mrežama podijelili svadbene fotografije koje možete pogledati u našem album.