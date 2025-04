Sve svađe Kristine i Stjepana: Medeni mjesec im je bio paklen, a na zadnjoj ceremoniji su pale teške riječi

icon-close

Kristina i Stjepan od početka sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' imaju problema u njihovom odnosu. Ona je već na vjenčanju priznala da nije njezin tip i na medenome mjesecu većinu vremena su proveli odvojeno. "Nakon moje i Stjepanove rasprave pokušali smo onako spavati, ali nije bilo moguće koegzistirati u istom prostoru više tako da on je išao u drugu sobu, ja sam ostala ovdje i odlučili smo da je najbolje da se danas ne vidimo, barem neko vrijeme", ispričala je.

icon-expand Kristina G., Brak na prvu FOTO: RTL

"Ja kad se nađem u nekoj nezgodnoj situaciji u vezi i kad vidim da to ne ide, volim se malo izolirati, malo razmisliti o svemu. Mislim da Kristina isto danas razmišlja kako je bilo i kako dalje", rekao je Stjepan.

Nije im išlo bolje ni kada su uselili u zajednički stan. Naime, nakon burne svađe Kristina je iselila prvi dan od Stjepana. Kristina je rekla Stjepanu da joj nije ugodno pokraj njega jer ga je četiri puta molila da snizi ton i on to nije htio učiniti. "Ako nakon četiri dana nemaš osjećaj prema drugoj osobi, stranci ste, bar tu pristojnost da bude u nekim normalnim granicama", poručila mu je. Otkrila je kako je bila u vezi s muškarcem kao što je Stjepan. "Meni je to bio pakao, živi. Ja sam iz te veze izašla istraumatizirana i ja sam se zaklela samoj sebi da se nikad više neću staviti u takvu situaciju", ispričala je.

Stjepan je rekao da je na medenome mjesecu gdje je šetao sam umjesto s Kristinom osjetio nelagodu zbog cijele situacije. "Imaš negativnu energiju i to prebacuješ na mene. Vučeš moju pozitivu i ja sam konstantno prema tebi dobar", istaknuo je. Dodao je da je Kristina nezainteresirana da ga uopće upozna. "Ja sam tebi tu na 15. mjestu. Sad si opet ponovila što sam ti rekao da mi smeta da se ti mene bojiš. Ja ti nisam dao nikakav razlog", rekao je Stjepan. Kristina je istaknula da mu je rekla razlog i da ne želi prihvatiti njezino objašnjenje.

icon-expand Stjepan i Kristina, Brak na prvu FOTO: RTL

Pokušala je objasniti Stjepanu problem u njihovoj komunikaciji. "Kriviš me kad ostanem i svađam se s tobom i kriviš me kad otiđem", istaknula je. Stjepan je rekao da je ne krivi. "Ja želim lijepo popričati s tobom, ti dižeš ton", požalio se. "Ja stvarno ne mogu. Imam osjećaj da pričam sa zidom", rekla je Kristina i otišla.

Kristini se nije sviđala ni uokvirena fotografija koju su imali s vjenčanja, a koju je Stjepan držao u stanu iz kojeg je iselila. "Može bolje", istaknula je Kristina. Stjepan ju je pitao da li se njoj fotografija ne sviđa. "Ok sam, mogla sam ljepše ispasti. Nije mi to najdraža poza", odgovorila mu je Kristina. Stjepan ju je pitao koja joj je najdraža poza. "Neću odgovoriti na to pitanje, hvala ti", rekla mu je Kristina. Stjepan je komentirao da je on sebi uvijek top. "Izreži se pa se zalijepi u sobu pa se gledaj. Kako mi je drago za tebe i tvoje visoko samopouzdanje", rekla mu je Kristina.

icon-expand Kristina G. i Stjepan, Brak na prvu FOTO: RTL

Stjepana je zanimalo ima li Kristina još jednu fotografiju u svom stanu, a ona je rekla da nema. "To je jedina. Što se mene tiče, možeš je zadržati. Ja je ne bih gledala", odgovorila mu je. Stjepan je komentirao kako Kristina djeluje nabrijano i uopće ne želi razgovarati s njim.

Nakon toga su se ponovno posvađali. "Nauči normalno pričati i narasti 10 centimetara prije nego što mi se obratiš", rekla je Kristina Stjepanu. Stjepan je tijekom svađe rekao Kristini da je mislio da će ići naprijed u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', no zbog njezinog ponašanja smatra da to nije moguće. Istaknuo je da ga ne cijeni. "Ponašaš se kao dijete od sedam godina", požalio se Stjepan. Dodao je da je pogriješio što je napisao za dob svoje partnerice u 'Braku na prvu' od 20 do 45 godina. "Trebao sam napisati od 32 do 45 i to je to. Meni treba neka ozbiljnija, starija cura, a ne ovako netko tko se ne zna ponašati, tko me ne cijeni, ne poštuje", poručio je Kristini.

Ona ga je pitala je li završio s pričom i rekla da priča već pola sata. "Nisam završio", odgovorio joj je Stjepan. "Super, onda možeš imati monolog, a kad završiš, onda mi reci", odbrusila mu je ona. Stjepan joj je poručio da može otići i to je to, a Kristina je to i učinila. "Ona odlazi nakon svake svađe, ali to sam i ja htio da ona ode. Nisam je mogao više slušati", komentirao je.

Nova svađa Kristine i Stjepana je izbila i na večeri gdje je njoj smetalo što on komentira druge parove umjesto da se koncentrira na njih. "Ulijevaš meni nervozu, a kamoli drugima", požalila se. "Ja sam preiskren i to je to", naglasio je. Kristina je objasnila da postoji vrijeme i mjesto za sve te je dodala da ju je sramota.

Nakon druge večere Kristina je odlučila otići iz zajedničkog stana sa Stjepanom. Komentirala je da je provocira time što nije napravio budžet za hranu i da je ucjenjuje. "Kristina je otišla kod Irme i Marka. Želi tamo spavati. Ona vjerojatno voli napraviti tu neku dramu od ničega", komentirao je Stjepan. Dodao je kako su došli u stan i počeo je Kristini objašnjavati neke stvari koje mu smetaju, a ona ga je uvrijedila i nazvala pogrdnim imenom. "Rekao sam da to neću više trpjeti. Bila je na balkonu i tu sam glasnije pričao da me čuje i izletjela je van. Ja mislim da je ovo vaza koja se više ne može sastaviti. Ja sam dao priliku i trudio se i to je to", zaključio je.

Kristina i Stjepan posvađali su se i na njihovoj posljednjoj ceremoniji pred ekspertima kada su odlučili da odlaze. Ipak, na kraju su si pružili ruku i poželjeli sve najbolje.

