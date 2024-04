Svi su ludi za Renatom, nakon Alena sada je i Alan želi: 'Mijenjao bih Danijelu za nju. Sva je top i draga, a ne kao ova moja'

Josip se vratio u stan i Karmen i on pokušavali su sve raspraviti i pronaći zajednički jezik te su se dotaknuli posljednje ceremonije odluka, baš kao i ostali parovi u sociološkom eksperimentu. Klara i Lovre pričali su o Tini i Tiagu. Lovre misli da ima puno neizrečenih stvari u odnosu Tiaga i Tine, a nakon razgovora s njom, shvatio je da nije baš sve kako je Tiago pričao. On sad glumi žrtvu", rekao je Lovre dok Klara shvaća Tiaga jer je primijetila da mu Tina ne daje dovoljno slobode i stalno šefuje.

Tina je suočila Tiaga s informacijom da je čula kako je dečkima pričao ružno o njoj. Primijetila je i da im je jezična barijera postala veliki problem jer ga sve manje razumije. Osjećam da možemo dalje, ali ne znam želiš li ti to. Da opet imamo pravu vibraciju, kuhamo zajedno, idemo u second hand...", rekao je Tiago dok mu je ona govorila da više ne može biti energična kao prije jer je to bio njezin način pokazivanja ljubavi, ali sad mora tu energiju trošiti na sebe. Ne mogu ti samo davati i davati... Traži stalno neke potvrde, a on o sebi ništa ne kaže", objasnila je Tina do je Tiaga malo povrijedilo to što tu svoju energiju obnavlja tako što izlazi s prijateljicama.

Lovre i Klara dotaknuli su se i Alana za kojeg je Klara rekla da se pretvara da je gospodin, a zapravo je seljačina. Ne znam zašto ljudi pišu - ostajem, samo to mogu reći", čudio se Lovre i dodao da ga je oduševila Danijela koja zrači seksepilom, a i dala mu je neke dobre savjete. Mislim da Danijela nije tako nevinašce", zaključila je Klara. Danijela se osjećala indiferentno kad se Alan pojavio s buketom ruža. Mene oduševljavaju istina, poštenje...", objasnila mu je da bi onda opet raspravljali o njegovim izmišljenim pričama. Ja sam lutka u njegovoj priči i on me može staviti kako god hoće, srama nema nikakvog, priča što god hoće i ima pozornost. Ne sudjeluje mi se u tome", rekla je.