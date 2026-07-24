'Tako je kako je': Petra iz 'Braka na prvu' otkrila koliko je platila kupaći koji je oduševio fanove

Petra iz 'Braka na prvu' je na svom Instagram profilu objavila kratki video u kojem se opušta u bazenu. Uz snimku je dodala i tekst: "Samo ja, chillam u bazenu u kupaćem sa Sheina od 2€". U opisu je kratko dodala: "Tako je kako je".
Od liječničke kute do voditeljske stolice
Petra Meštrić javnosti je postala poznata sudjelovanjem u reality showu 'Brak na prvu', no njena primarna profesija bila je medicina. Ipak, ove je godine odlučila napraviti veliki zaokret u karijeri. U svibnju 2026. godine napustila je medicinu kako bi se posvetila svojoj prvoj ljubavi - televiziji. Svojim je pratiteljima poznata i po otvorenosti o temama poput procesa mršavljenja i estetskih zahvata, čime je izgradila sliku pristupačne i iskrene javne osobe.