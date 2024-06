Tamara i Danijela porječkale se zbog Lovre: 'Kako si ga samo bacila pod vlak!'

"Htjela bih prokomentirati da se Lovrine riječi uzimaju kao apsolutna istina, a Anton što god da kaže, govori se da nije istina. Nikada se nije dovodilo u pitanje je li možda on taj koji je nešto izvukao iz konteksta. U ovom prilogu, ako sam ja dobro vidjela, nakon što je to izrekao, rekao je kako se šali", naglasila je Tamara. Stala je u obranu svoga prijatelja Antona. Lovre je tvrdio da je rekao kako Nikolina ima staru kožu te kako voli mlađe, a Anton je to demantirao. Potom se ubacila Tamara, kao i stručnjakinja Iva Stasiow koja je naglasila kako u ovoj priči nije bitno tko je u pravu.