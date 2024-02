Osjete li se to iskrice između Tamare i Filipa? Otkrili postoji li seksualna kemija između njih dvoje

Filip je izvukao pitanje da navede jednu njegovu kvalitetu koja joj se dojmila te jednu koja nije. ''Impresionirala je tvoja 100 %-tna iskrenost – to je nešto što jako cijenim kod tebe, a ono što mi se nije svidjelo je da smatram da imaš visoko mišljenje o sebi'', rekla je Tamara, a Filip je potvrdio kako je to možda istina.

Kandidati sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Tamara i Filip na plaži su odgovarali na pitanja. ''Osjećaš li seksualnu kemiju prema meni", upitala Tamara Filipa. ''Ne mogu reći da mi nisi zgodna, no što se tiče seksualne kemije – uvijek su me privlačile crne cure i tamnoputost'', odgovorio je Filip te joj uzvratio protupitanjem. ''Iskreno, ja još ne osjećam seksualnu kemiju'', odgovorila je Tamara.

Također, Filip je na isto pitanje odgovorio Tamari rekavši kako su ga kod nje dojmile više kvaliteta. ''Iskrena si i pozitivna si – to mi je super, ne sviđa mi se što si dosta glasna i previše otvorena sa svima – to mi ne paše, ali to ne znači da je to loše. Također, vjeruješ svima'', objasnio je Filip. ''Mogu reći da to je jedna od mojih velikih mana'', priznala je Tamara.

''Mislim da su nas pitanja dodatno zbližila, iako smo ih već prije prokomentirali takve teme'', rekao je Filip. ''Zaključili smo da smo prijatelji i to je to'', dodao je.

Tamara je priznala kako joj pitanja nisu bila stresna. ''Neka su mi, da pače, bila smiješna, a za neke sam već znala njegov odgovor tako da me samo zanimalo hoće li ostati dosljedan'', rekla je Tamara, ''Ostao je iskren od početka do kraja'', zaključila je.

