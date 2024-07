Tamara i Filip obećali su da će se družiti nakon 'braka': Evo što su govorili te zašto se sve izjalovilo

Prema njihovim izjavama, bilo je vrlo jasno kako su Tamara i Filip zajedno odlučili kako će se nastaviti družiti i nakon izlaska iz showa. Otkrili su planove nakon izlaska iz sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' te obznanili kako imaju ispunjeno ljeto. Filipovi prijatelji govorili su kako će Tamara sada biti djelom ekipe, a Filip ju je posjetio u rodnom Samoboru. Također, sprijateljila se i s njegovom voljenom bakom. No, izgleda kako su odnosi vrlo brzo zahladili.

U intervjuu za RTL.hr govorili su kako su jedan drugome uvijek podrška, a nekoliko mjeseci kasnije imamo drugačiji scenarij.

Tamara je o tome govorila u podcastu kod bivše kandidatkinje Petre Meštrić.

"Mi se više ne čujemo. Tako sam prognozirala. Kad je završio reunion, on je nestao tragom i glasom, nestao s lica zemlje. Trebali smo ići na kavu sto puta i svaki put mi kaže da će mi javiti i onda nikako ne javi. To je trajalo jedno pola godine. Onda je bio njegov rođendan i početak emitiranja. Kako je krenulo emitiranja, krenuo me i zvati svaki dan - jedanput, dvaput, triput. To su bili razgovori po pola sata, sat vremena, pred kraj sam ga morala skidati s telefona... U jednom sam ga trenutku pitala bi li se mi uopće čuli da nema emitiranja. Rekao je da bi i govorio kako sam mu jako bitna osoba u životu. Rekla sam mu kako je sve u redu, da mu nisam prioritet, da nema vremena za mene, sve u redu, nismo pola godine išli na kavu... No, emitiranje je sve promijenilo. Kako je bila posljednje epizoda prikazana, kako su prošla još dva dana... opet nema Filipa. Nisam se iznenadila. Znam zaboraviti i da postoji", naglasila je sjetno.