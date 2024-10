Tamara iz 'Braka na prvu' nakon velikog koraka u životu otkrila što je posebno veseli: 'Još uvijek sam oduševljena'

Pratitelji su je obasuli komplimentima. "Prelijepa Tamara", "Kako si lijepa", "Djevojka iz snova", "Ljepotica", komentirali su.

Inače, Tamara je nedavno za RTL.hr progovorila o velikoj promjeni u svom životu. Naime, ove jeseni je pokrenula svoj posao, a to je dugo priželjkivala.

"Dvorana je aktivna, prijatelji i obitelj mi dolaze u pomoć kako bi je još dodatno uredili. Jedva čekam. Čim predam poticaje, otvaram obrt i to je to. To b se trebalo dogoditi kroz nekoliko dana. Sad sam pustila glas da najavim ljudima da je sve u procesu i onda kad se izrealizaram, sve počinje službeno. To bi se trebalo dogoditi početkom desetog mjeseca", otkrila je Tamara.