Brak na prvu

Tamara iz 'Braka na prvu' nestala je iz javnosti, a evo gdje je danas njezin partner iz showa Filip

Filip iz 'Braka na prvu' na Instagramu nerijetko objavljuje kako izgleda njegov svakodnevni život

RTL.hr
20.09.2025 08:00

Dok se Tamara povukla iz javnog života i navodno preselila izvan Hrvatske, njezin partner iz sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Filip Belić i dalje je aktivan na društvenim mrežama.

Na Instagramu se nedavno pohvalio novim automobilom, a uz fotografiju na kojoj s osmijehom pozira pored vozila, jasno je dao do znanja da uživa u svakodnevici.

Filip, Brak na prvu
Filip, Brak na prvu FOTO: Instagram

Za RTL.hr je prije nekoliko mjeseci otkrio kako je u vezi, no privatni život voli čuvati daleko od očiju javnosti. "Nisam od onih koji se hvale ili iznose privatne odnose na društvene mreže. Bitno mi je da se ja osjećam dobro – a ne da to izgleda dobro za publiku. Danas je puno savršenih veza online, ali malo toga stvarno drži vodu uživo," rekao je Filip.

I dalje živi sam, što mu, kako je priznao, trenutačno i odgovara. Ljeto je proveo u Zagrebu – trenirao je, igrao malonogometne turnire i družio se s prijateljima.

Podsjetimo, u showu su ga eksperti spojili s Tamarom, no među njima nije bilo ljubavne iskre – ostali su prijatelji.

Tamara se nakon showa posvetila fitnessu i otvorila vlastitu dvoranu za vježbanje, a kasnije se preselila u Svetu Nedelju. Početkom ljeta na društvenim mrežama objavila je i potresan apel u kojem je tražila novi dom za svoju ljubimicu Blue, a ubrzo nakon toga potpuno je nestala s Instagrama. Danas navodno živi izvan Hrvatske, daleko od kamera i medija.

Brak na prvu

