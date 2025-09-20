Tamara iz 'Braka na prvu' nestala je iz javnosti, a evo gdje je danas njezin partner iz showa Filip

Filip iz 'Braka na prvu' na Instagramu nerijetko objavljuje kako izgleda njegov svakodnevni život

Dok se Tamara povukla iz javnog života i navodno preselila izvan Hrvatske, njezin partner iz sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Filip Belić i dalje je aktivan na društvenim mrežama. Na Instagramu se nedavno pohvalio novim automobilom, a uz fotografiju na kojoj s osmijehom pozira pored vozila, jasno je dao do znanja da uživa u svakodnevici.

Filip, Brak na prvu FOTO: Instagram

Za RTL.hr je prije nekoliko mjeseci otkrio kako je u vezi, no privatni život voli čuvati daleko od očiju javnosti. "Nisam od onih koji se hvale ili iznose privatne odnose na društvene mreže. Bitno mi je da se ja osjećam dobro – a ne da to izgleda dobro za publiku. Danas je puno savršenih veza online, ali malo toga stvarno drži vodu uživo," rekao je Filip. I dalje živi sam, što mu, kako je priznao, trenutačno i odgovara. Ljeto je proveo u Zagrebu – trenirao je, igrao malonogometne turnire i družio se s prijateljima.

