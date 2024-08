Tamara iz 'Braka na prvu' o prijateljstvu s Petrom Meštrić: 'Jako smo se povezale'

Držat će cijelu paletu treninga - od pilatesa preko kružnog treninga do plesnog treninga, a nešto novo što će održavati je trening za pretile žene.

''To su me tražile kolegice na bivšem poslu, rekle su mi kako ih demotivira to što ne mogu fizički odraditi neke vježbe. Spusti im samopouzdanje ako ne mogu nešto izvesti'', otkrila je Tamara i dodala kako neće sve treninge lansirati odmah.

''Treninge ću aktivirati s vremenom, trening po trening kada vidim kako žene dišu i kakva će biti potražnja'', otkrila je Tamara, a iako za sada planira raditi sama, kroz godinu dana bi možda zaposlila još jednu osobu.

