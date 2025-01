Tamara iz 'Braka na prvu' za RTL.hr o novogodišnjim željama: 'To do svoje 30. moram ostvariti'

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Tamara Razum za RTL.hr je otkrila kakvi su joj planovi za božićne blagdane i koje su joj ciljevi u novoj 2025. godini.

''Ja sam tek sada pred blagdane krenula žešće trenirati, postavila sam si neke nove ciljeve što se zgibova i povlačenja tiče pa me sada zanima hoću li u mjesec dana uspjeti to ostvariti tako da trenutno treniram dva do tri put na dan – svaki puta i sa svojim curama, a i sama'', rekla je Tamara i dodala kako će si, što se hrane tiče, ipak dati oduška.

''Za Božić se jela mamina kuhinja tako da sam ja što se tiče kuhanja za blagdane odriješenih ruku. Klopa je bila izvrsna'', rekla je Tamara za RTL.hr. Tamara je obično svake godine sama izrađivala božićne poklone, no ove godine to nije stigla.