Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Brak na prvu

Tamara iz 'Braka na prvu' za RTL.hr otkrila kako živi na Tajlandu: Pogledajte ovu raskoš

Bivša kandidatkinja 'Braka na prvu' Tamara potpuno je promijenila život – nakon showa spakirala je kofere i preselila se na Tajland. Tamo uživa u opuštenom načinu života, radi u fitnessu i animaciji te kaže kako joj Hrvatska ne nedostaje, osim mora i zraka. Povukla se i s društvenih mreža, odlučna da krene ispočetka i gradi život po vlastitim pravilima

RTL.hr
24.09.2025 16:02
Tamara Brak na prvu
Brak na prvu

Ekspert Matej Sakoman otkrio: 'Marko i Kristina su i dalje u vezi. Ne znam hoće li ili neće pasti prsten i beba'

Moglo bi te zanimati

Ekskluzivno! Tamara iz 'Braka na prvu' za RTL.hr: 'Preselila sam na Tajland. U Hrvatskoj mi ništa nije uspijevalo'

Tamara iz 'Braka na prvu' nestala je iz javnosti, a evo gdje je danas njezin partner iz showa Filip

Gdje je nestala Tamara iz 'Braka na prvu'? Najavila je životnu promjenu pa maknula sve objave s društvenih mreža

Tamara za RTL.hr o ispadanju iz 'Života na vagi': 'Moja Leica je plakala kad me vidjela, a i moj moreplovac me dočekao kod kuće'

Filip iz 'Braka na prvu' pohvalio se svojom novom zvijeri: 'Spreman za šetnju'

Filip iz 'Braka na prvu' otkrio za RTL.hr ljubi li i dalje: 'Ne žuri se ni meni, ni baki...'