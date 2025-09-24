Tamara iz 'Braka na prvu' za RTL.hr otkrila kako živi na Tajlandu: Pogledajte ovu raskoš

Bivša kandidatkinja 'Braka na prvu' Tamara potpuno je promijenila život – nakon showa spakirala je kofere i preselila se na Tajland. Tamo uživa u opuštenom načinu života, radi u fitnessu i animaciji te kaže kako joj Hrvatska ne nedostaje, osim mora i zraka. Povukla se i s društvenih mreža, odlučna da krene ispočetka i gradi život po vlastitim pravilima