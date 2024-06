Tamara proslavila 29. rođendan! 'Ne želim princa na bijelom konju, ako i netko naleti, vidjet ćemo je li kalibar'

Kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Tamara proslavila je 29. rođendan, a za RTL.hrje otkrila svoje posebne želje.

"Nekako posljednjih godina češće zaželim želju za nekoga drugoga. Ako znam da je nekome potrebna snaga, pomognem toj osobi sa svojom željom jer uvijek smatram kako ću se ja već nekako snaći, a nekom će dobro pomoći. Vodim se onime - čini drugima dobro da ti se isto vrati. No, ove godine sam zaželjela i to da se više posvetim sebi. Mogu reći da trenutno kreiram život u smjeru u kojem želim, znajući da sam to zaslužila", otkrila je Tamara.