Tamara s RTL.hr-om podijelila fotografije novog imidža: 'Preporodila sam se'

"Ove godine drastične promjene nisu uspjele zaobići niti to moje komešanje mjesecima hoću li skratiti kosu ili ne. Kriv je bio parking kojeg nisam uspjela naći pa sam imala što za pješačiti i tako prošla pored svoje Martine koja je samo čekala da me "prebrika". Tako je nekako i bilo. Samo sam skrenula i rekla: "ajmo, reži mala, ispod uha. "Ma jesam te napokon dočekala", veli ona. Ne zna se tko je bio više oduševljen na kraju, ona ili ja", napisala je Tamara na Instagramu i podijelila video svoje transformacije.

S RTL.hr-om je podijelila fotografije, kao i prve dojmove.

"Takvu sam frizuru imala cijelo djetinjstvo, praktički do osmog razred osnovne škole. Pola života sam imala kratku kosu, a u srednjoj školi sam pustila kosu i dosad sam je tako nosila. Sada sam se preporodila, no budemo vidjeli koliko će me ovo držati", naglasila je.

