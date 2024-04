Tamara upoznala Filipovu baku i sada mogu mirno dalje: 'Baka odobrila!'

"Pa nije to moj tip cure. Pa ne bih mogao nikada s takvom curom. Prvo, zubi su mi najbitniji kod cure, znači ne mogu vidjeti žute zube. I to ti je to. Lijepo ti kažem. Tetovaža, ovakva... Ne bih ju baki dopeljao nikada", rekao je Filip na ceremoniji vjenčanja i sve šokirao svojim izjavama. One su se odnosile na njegovu partnericu Tamaru za koju je nakon nekoliko dana shvatio da je odlična djevojka te joj se i putem RTL.hr-a ispričao.

Njih dvoje trenutačno su u prijateljskim odnosima iako su im stručnjaci na prethodnoj ceremoniji naglasili kako to nije cilj sociološkog eksperimenta. Zasad se drže toga, a vrijeme će pokazati hoće li Tamara i Filip u konačnici postati par.