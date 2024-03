Tamara za RTL.hr o odnosu s Filipom: 'Stopirala sam i misli i osjećaje kako se ne bih zaljubila'

Stručnjak Boris Blažinić upitao je Filipa što je potrebno da se emocionalno otvori, odnosno, koji su kriteriji potrebni da odškrine svoja vrata.

"Kao prvo, ja sam se njoj već otvorio i rekao sam joj doslovno sve. Detalje iz života i kako gledam na budućnost, tako da se ja ne moram njoj još otvarati. Ona zna doslovno sve o meni. Nema tu nekih tajni", rekao je Filip iskreno.

Isto pitanje postavio je i Tamari.

"Odškrinuta vrata", rekla je, a Filip smatra kako je to rekla općenito, odnosno, kako se to nije odnosilo isključivo na njihov odnos.

Stručnjaci su primijetili kako među njima postoji kemija, a sada smo Tamaru pitali kako ona gleda na cijelu situaciju.

"Filip mi se svidio kao osoba, mi zaista super funkcioniramo. S obzirom na to da smo razvili prijateljstvo, ne znam što ćemo dalje. Komentirala sam da da su mi potrebna otvorena vrata, što za mene stoji za općenito. Tek onda se i ja mogu prepustiti, dati si oduška da počnem nešto osjećati. Trenutačno sve stopiram s obzirom na to da je on zatvorio vrata. Stopirane su i misli i osjećaji, kako se ne bih zaljubila", naglasila je.

Iako se stalno govori o otvaranju vrata, Tamara ipak smatra da je Filip u nekim situacijama bio otvoren, ali nedovoljno.

"Da je bio otvoren otpočetka, mislim da bismo mogli rasti, pa bismo vidjeli bi li se iz toga razvila ljubav", rekla je Tamara.