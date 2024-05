Tamara za RTL.hr o posljednjoj ceremoniji sa stručnjacima: 'Čini mi se da je Filip zaljubljen'

Tamara i Filip na posljednjoj ceremoniji sa stručnjacima sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' imali su posebnu kemiju, a to su primijetili svi oko njih. Svi navijaju da nakon showa ostanu zajedno, a s obzirom na sadašnju situaciju, to bi moglo biti izgledano. Tamara nam je prokomentirala situacija pred stručnjacima te zaključila kako postoji šansa da je Filip zaljubljen u nju.

S obzirom na posljednju ceremoniju pred stručnjacima, kada ste oboje bili vrlo pozitivni, vidiš li kakve nade za budućnost?

Budućnost je nepredvidiva tako da nikad ne reci nikad.

Možeš li reći da si pronašla prijatelja za cijeli život u ovom sociološkom eksperimentu?

Cijeli je život veliki pojam vremena pa ne mogu tako daleko govoriti, ali definitivno mogu reći da sam pronašla osobu s kojom ću dijeliti lijepe uspomene iz ovog eksperimenta.

Mnogi komentiraju kako je vrlo jasno da je Filip zaljubljen u tebe. Što ti kažeš na to?

I meni se čini kao da malo je, ali on i dalje tvrdi kako je to isključivo na prijateljskoj bazi. No najbolje da pitate njega.