Tamara za RTL.hr o svadbi Filipove sestre: 'Samu sebe sam pozvala'

Otkrila je kako ju Filip nije pozvao na svadbu. ''Zapravo sam indirektno ja samu sebe pozvala na svadbu'', našalila se Tamara. ''Naime, kroz razgovor sam rekla kako volim ići na svadbe te izrazila želju. Tako da je onda Filip razgovarao sa sestrom i dogovorio sve'', pojasnila je pa je tako na svadbu stigla s Filipovom sestričnom. ''Ona me uvela i upoznala sa svima jer je njemu bilo neugodno'', komentirala je Tamara.

Otkrila je kako s Filipom nije plesala. ''Više smo plesali jedno pored drugoga, to jest on se više ljuljao s čašom s jedne na drugu nogu. U jednom trenu je zaplesao sa sestričnom, zavrtjela se u njegovoj ruci i to je bio Filipov vrhunac njegovog plesa'', našalila se Tamara. Dodala je kako jednostavno Filip ne voli plesati.

S njegovom obitelji je brzo kliknula i dodala kako ne može nikoga posebno izdvojiti kada su joj svi jako dragi. ''Možda sam se najviše povezala s njegovom sestričnom, dosta smo karakterno slične, slične interesima, tako smo i kroz show išli zajedno na koncerte i festivale, kad je Filip imao trening mi smo pile kavu, i tako dalje...'', objasnila je.