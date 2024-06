Tamara za RTL.hr o velikom priznanju: 'Filip mi je poslije šapnuo što misli o tome...'

I sam je rekao da kada je prijatelj s djevojkama, one s vremenom počnu razvijati osjećaje pa kada to primijeti, prestaje biti prijatelj s njima da ne pate s obzirom na to da on ne želi ništa više od prijateljstva. Kako smo mi još uvijek bili u sociološkom eksperimentu, bilo me strah da se ne bi povukao i da se naš odnos u showu ne bi promijenio pa sam čekala da mu to kažem nakon snimanja, ali eto, stručnjaci su nas preduhitrili.

Počeo mi se sviđati kada su ostali kandidati bili u Slavoniji, a mi doma. Uz to što smo bili na svadbi, četiri dana proveli smo kod njega doma. Tada sam osjetila da mu se počinjem malo sviđati pa sam pustila kočnicu s osjećajima kako bih vidjela je li to istina.

Kako je Filip komentirao tvoje priznanje?

Nisam čula da je išta komentirao, vidjela sam da se nasmijao. Sada kada gledam, bilo je očito da se on meni sviđa, no i dalje sam imala dojam kako se stalno mene gura da to kažem pa sam, kada smo završili sa stručnjacima i sjedili na kauču, napomenula da nitko njega nije pitao jesam li se ja njemu svidjela te kako sam ja ostala bez odgovora. Na to mi je Filip šapnuo - reći ću ti poslije.

I što ti je šapnuo?

Sve super, sve pet, nije do mene, do njega je, on ne želi sada vezu i ne želi žrtvovati svoje slobodno vrijeme.

Danijela te pohvalila zbog tvog priznanja. Jesi li dobila podršku i drugih kandidata?

Jesam, podršku sam dobila i od drugih kandidata i cijele produkcije. Nije lako priznati da ti se sviđa netko tko ti ispočetka govori da te gleda samo kao prijatelja.

Kada si gledala snimke s vjenčanja, kako si se osjećala?

Gotovo sve snimke s vjenčanja vidjela sam na našem spoju, osim onog dijela sa zubima. To mi je bilo bez veze i mogu reći da sam ga 'streljala' pogledom jer mi to nije rekao, ali ni sam se nije sjećao toga jer nije bilo u redovitom snimanju pa mu nisam zamjerila. Način na koji ljudi pričaju više govori o njima nego o drugoj osobi. To govorim općenito pa me loše stvari koje ljudi pričaju o meni ne diraju jer ja znam tko sam i koliko vrijedim.

Što kažeš na vaš cijeli put u sociološkom eksperimentu?

Mislim da je naš cijeli put bila jedna stvarno divna priča. Od toga da smo pokupili i naučili jedan od drugoga stvari koje su nam bile boljka do toga da smo stvarno imali toplu energiju i super odnos. Naravno, sada smo vidjeli i stvari kojih nismo bili svjesni u svojem ponašanju pa treba na tome raditi. Ali bila je to jedna stvarno predivna priča koja na kraju nije ispala ljubavna, ali mogu reći da je bila posebna.

