Tamarina kuma iskreno o mladoženji Filipu: 'On voli jedino sebe'

Tamarina kuma Dorothea pozitivna je oko njezina odnosa s Filipom, dok je njegov kum siguran kako između njih dvoje neće biti ništa.

"Mislim da nije dovoljno ozbiljan. On je tu tek tako došao i ne traži ništa posebno. Mislim da on ni ne zna što traži. Mislim da on ni sam sa sobom nije siguran što želi. Iskreno, mislim da on sam sebe voli i mislim da će to tako i ostati", rekla je Dorothea.

Tamarin otac pitao je Filipa što misli o njoj, a on mu je odgovorio kako je ona simpatična i zabavna djevojka.

"Na prvu si u redu. Ne mogu sada suditi o nekom čovjeku na prvu. Pristojan si, kulturan i sad ćete vidjeti dalje kako će biti", rekao je njezin otac.

Unatoč tome što mladenci nisu kliknuli, vjenčanje je bilo pravi party.

